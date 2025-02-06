Дана Уайт подтвердил, что Хамзат Чимаев является следующим претендентом на титул UFC

Президент UFC Дана Уайт подтвердил, что топовый и непобеждённый чеченский боец UFC Хамзат Чимаев будет следующим претендентом на титул UFC в средней весовой категории (до 84 кг).

«Насколько мне известно, Чимаева не будет на турнире UFC 312. Но, очевидно, он следующий претендент на титул», — приводит слова Уайта портал Bloody Elbow.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 26 октября 2024 года на турнире UFC 308 в Абу-Даби (ОАЭ), Чимаев разделил октагон с бывшим чемпионом UFC в среднем весе австралийцем Робертом Уиттакером. Встреча завершилась победой Хамзата болевым приёмом в первом раунде.