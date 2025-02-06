Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Дана Уайт подтвердил, что Хамзат Чимаев является следующим претендентом на титул UFC

Дана Уайт подтвердил, что Хамзат Чимаев является следующим претендентом на титул UFC
Комментарии

Президент UFC Дана Уайт подтвердил, что топовый и непобеждённый чеченский боец UFC Хамзат Чимаев будет следующим претендентом на титул UFC в средней весовой категории (до 84 кг).

«Насколько мне известно, Чимаева не будет на турнире UFC 312. Но, очевидно, он следующий претендент на титул», — приводит слова Уайта портал Bloody Elbow.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 26 октября 2024 года на турнире UFC 308 в Абу-Даби (ОАЭ), Чимаев разделил октагон с бывшим чемпионом UFC в среднем весе австралийцем Робертом Уиттакером. Встреча завершилась победой Хамзата болевым приёмом в первом раунде.

Материалы по теме
«Тебя не любил отец?» Чимаев обратился к Стрикленду в соцсетях
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android