Джо Роган отказался записывать подкаст с Камалой Харрис из-за просмотра турнира UFC

Известный комментатор UFC, подкастер и стендап-комик Джо Роган рассказал, почему не стал записывать интервью-подкаст с бывшим кандидатом на пост президента США Камалой Харрис.

«Штаб Харрис хотел, чтобы я записал подкаст с Камалой уже на следующей день после того, как вышло интервью с Дональдом Трампом. Я сказал им, что готов, но не позднее 8:30, поскольку у меня уже был запланирован подкаст с просмотром турнира UFC 308 в прямом эфире.

Тогда как раз должен был состояться титульный бой. Поэтому я пригласил своих приятелей из Калифорнии, и мы вместе готовились сделать подкаст. Я не мог сказать: «Нет, парни. Мы не будем делать этот потрясный подкаст, поскольку мне надо сделать интервью с Камалой Харрис». Моя работа — комментировать бои по правилам ММА. Поэтому я предложил им записать выпуск утром [на что они ответили отказом]», — приводит слова Рогана портал Sport Bible.