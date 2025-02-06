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Том Аспиналл объяснил, почему не стал бы спарринговать с Фрэнсисом Нганну

Том Аспиналл объяснил, почему не стал бы спарринговать с Фрэнсисом Нганну
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Временный чемпион UFC в тяжёлом весе англичанин Том Аспиналл объяснил, почему не стал бы спарринговать с экс-обладателем титула UFC в категории до 120 кг, а ныне бойцом PFL камерунцем Фрэнсисом Нганну.

«Нет, я бы не стал спарринговать ни с одним из лучших бойцов [тяжёлого веса], с которыми я потенциально могу встретиться в октагоне. Не стал бы этого делать, поскольку не хочу раскрывать им свои секретные приёмы», — приводит слова Аспиналла портал Bloody Elbow.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 304 в Манчестере, Аспиналл победил нокаутом топового американского бойца UFC Кёртиса Блэйдса.

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