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Умар Нурмагомедов: ничего не изменилось. Те же планы

Умар Нурмагомедов: ничего не изменилось. Те же планы
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Бывший претендент на титул UFC в легчайшем весе россиянин Умар Нурмагомедов намекнул, что по-прежнему нацелен на завоевание чемпионского пояса UFC в категории до 61 кг.

«Ничего не изменилось. Те же планы», — написал Нурмагомедов на своей странице в социальных сетях.

Фото: из личного архива Умара Нурмагомедова

Напомним, в последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе (США), Умар разделил октагон с действующий обладателем титула UFC в легчайшем весе Мерабом Двалишвили. Бой продлился все пять раундов и завершился победой грузинского атлета единогласным решением судей. Для Молодого орла это поражение стало первым в профессиональной карьере.

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