Кормье: не уверен, что Махачев до конца осознаёт, насколько сложно драться с дю Плесси

Член Зала славы UFC американец Даниэль Кормье поделился мнением насчёт потенциального поединка между чемпионом UFC в лёгком весе россиянином Исламом Махачевым и действующим обладателем титула UFC в среднем весе южноафриканцем Дрикусом дю Плесси.

«Понимаю, что не всем нравится видеть дю Плесси в качестве чемпиона. Тем не менее мы только что стали свидетелями того, как он победил Адесанью. Видели, как Дрикус доминировал над Иззи в течение трёх раундов и задушил его.

Мы также наблюдали за его победами над Шоном Стриклендом и Робертом Уиттакером. Поэтому нам нужно проявить уважение к Дрикусу. Думаю, что тот же Ислам уважает его. Однако не уверен, что Махачев осознаёт, насколько сложно будет драться с таким высоким соперником. Этот парень может весить в день боя под 100 кг.

Многие утверждают, что русские атлеты легко сбрасывают вес. И Ислам делает это, укладываясь в лимит лёгкого веса. Однако не уверен, что он в какой-либо день может весить более 84 кг. Не говорю, что Махачев не победит дю Плесси. Я полагаю, что переход в средний вес — задача куда более сложная, чем можно себе представить», — приводит слова Кормье портал MMAJunkie.