Дю Плесси ответил, в каком случае подерётся с Алексом Перейрой в полутяжёлом весе

Чемпион UFC в среднем весе южноафриканец Дрикус дю Плесси ответил, в каком случае он подерётся с действующим обладателем титула UFC в полутяжёлом весе бразильцем Алексом Перейрой.

«Да, я хотел бы подняться в полутяжёлый вес ради боя с Перейрой. Но сейчас средний дивизион выглядит очень интересным. Посмотрите, как сильно поменялся топ-5 претендентов в моём весе. Всё изменилось, в титульную очередь вошли новые люди, новое поколение. И это очень, очень впечатляет. Однако на моём счету уже есть победы над тремя парнями из топ-5, а Стрикленда побью дважды. Это уже начало стагнирования.

Хотя есть такие парни, как Имавов, Чимаев и Борральо. Бои с ними выглядят захватывающими. Хамзат — абсолютно точно следующий претендент на титул. Я знаю это. К тому же, нас ждут бои между претендентами.

Но я определённо собираюсь подняться в полутяжёлый вес. Это произойдёт в том случае, когда зачищу свой дивизион от претендентов и закреплю за собой звание лучшего средневеса в истории смешанных единоборств», — приводит слова дю Плесси портал talkSPORT.