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Белал Мухаммад: лучшее, на что способен Стрикленд, — развлекать кучку тупых расистов

Белал Мухаммад: лучшее, на что способен Стрикленд, — развлекать кучку тупых расистов
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Чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) Белал Мухаммад резко высказался в адрес бывшего обладателя титула UFC в среднем весе (до 84 кг) Шона Стрикленда.

«Лучшее, на что Стрикленд способен, — это развлекать кучку тупых расистов, которые поддакивают его тупизне. И он продолжает болтать, потому что внутри Шон просто испуганный маленький мальчик. И в боях этот пацан всегда показывает свою истинную сущность, поэтому он никогда не подтверждает делом свои заявления в духе мачо», — написал Мухаммад на своей странице в социальных сетях.

Ранее Шон Стрикленд ответил на выпад Хамзата Чимаева про своего отца.

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