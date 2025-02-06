Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну поздравил с юбилеем Криштиану Роналду

Бывший обладатель чемпионского титула UFC в тяжёлом весе (до 120 кг), а ныне боец лиги PFL камерунец Фрэнсис Нганну поздравил с юбилеем легендарного нападающего сборной Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

«С 40-летием, легенда. Съешь немного торта и выпей бокал шампанского», — написал Нганну на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 19 октября 2024 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) на турнире PFL Super Fights, Нганну разделил клетку с представителем Бразилии Ренаном Феррейрой. Бой завершился победой камерунского атлета техническим нокаутом в первом раунде.