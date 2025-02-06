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Менеджер Царукяна отреагировал на слухи насчёт поединка Армана с Майклом Чендлером

Менеджер Царукяна отреагировал на слухи насчёт поединка Армана с Майклом Чендлером
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Даниэль Рубинштейн, являющийся менеджером бывшего претендента на титул чемпиона UFC в лёгком весе (до 70 кг) Армана Царукяна, прокомментировал слухи о поединке своего подопечного с известным американским бойцом Майклом Чендлером.

«Никто вам этого не говорил. Ни в одном из лагерей не было реальных переговоров по этому бою. Единственный факт заключается в том, что Арман возобновил тренировки. Всё, что вы, «журналисты», делаете, — это ставите под угрозу проведение боёв, публикуя информацию, которая категорически не соответствует действительности», — написал Рубинштейн на своей странице в социальных сетях.

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