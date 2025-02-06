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Шон Стрикленд ответил на выпад Хамзата Чимаева про отца

Шон Стрикленд ответил на выпад Хамзата Чимаева про отца
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Бывший чемпион UFC в среднем весе американец Шон Стрикленд ответил на выпад топового и непобеждённого бойца UFC Хамзата Чимаева в свой адрес.

«Да, мой отец бил меня бутылками из-под пива, и, признаюсь, это сделало меня тем, кем я являюсь сегодня», — написал Стрикленд на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Шон Стрикленд признавался, что отец часто прибегал с физическому насилию по отношению к нему и его матери.

Следующий поединок Шон проведёт на турнире UFC 312, который состоится 9 февраля в Сиднее (Австралия). Его соперником станет чемпион UFC в среднем весе южноафриканец Дрикус дю Плесси. Их бой будет главным событием турнира.

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