Шон Стрикленд ответил на выпад Хамзата Чимаева про отца

Бывший чемпион UFC в среднем весе американец Шон Стрикленд ответил на выпад топового и непобеждённого бойца UFC Хамзата Чимаева в свой адрес.

«Да, мой отец бил меня бутылками из-под пива, и, признаюсь, это сделало меня тем, кем я являюсь сегодня», — написал Стрикленд на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Шон Стрикленд признавался, что отец часто прибегал с физическому насилию по отношению к нему и его матери.

Следующий поединок Шон проведёт на турнире UFC 312, который состоится 9 февраля в Сиднее (Австралия). Его соперником станет чемпион UFC в среднем весе южноафриканец Дрикус дю Плесси. Их бой будет главным событием турнира.