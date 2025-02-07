Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Американский боец UFC: мы вынесем дагестанцев в борьбе. Люди думают, что эти парни хороши

Американский боец UFC: мы вынесем дагестанцев в борьбе. Люди думают, что эти парни хороши
Аудио-версия:
Комментарии

Топовый и непобеждённый боец UFC американец Бо Никал считает, что борцы из США превосходят дагестанских борцов в боях по ММА.

«В UFC есть это безумное мнение о Дагестане. Они и правда очень хороши, великие бойцы, впечатляющие. Но вы даже не представляете, что мы делаем здесь, в США. Система [тренировок], которая есть у нас и которую мы используем в Пенсильвании. Она даже несопоставима. Это знаешь как, бро… Это как сравнивать низшую лигу бейсбола с высшей. Мы как американские военные, которые занимаются только ударной техникой. Вот, что мы хотим делать. Мы снесём всех этих парней. Вынесем их без проблем, вы даже не представляете. Люди думают, что эти парни хороши, но они не знают этого на самом деле», — сказал Никал на своём YouTube-канале.

Материалы по теме
Бо Никал сообщил, когда и против кого Илия Топурия проведёт следующий бой
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android