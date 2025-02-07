Американский боец UFC: мы вынесем дагестанцев в борьбе. Люди думают, что эти парни хороши

Топовый и непобеждённый боец UFC американец Бо Никал считает, что борцы из США превосходят дагестанских борцов в боях по ММА.

«В UFC есть это безумное мнение о Дагестане. Они и правда очень хороши, великие бойцы, впечатляющие. Но вы даже не представляете, что мы делаем здесь, в США. Система [тренировок], которая есть у нас и которую мы используем в Пенсильвании. Она даже несопоставима. Это знаешь как, бро… Это как сравнивать низшую лигу бейсбола с высшей. Мы как американские военные, которые занимаются только ударной техникой. Вот, что мы хотим делать. Мы снесём всех этих парней. Вынесем их без проблем, вы даже не представляете. Люди думают, что эти парни хороши, но они не знают этого на самом деле», — сказал Никал на своём YouTube-канале.