Аналитик предложил руководству UFC обменять Магомеда Анкалаева на звезду PFL

Бывший боец смешанных единоборств, а ныне аналитик Дин Томас выдвинул идею обмена между UFC и PFL, в ходе которого претендент на титул UFC в полутяжёлом весе россиянин Магомед Анкалаев покинет лигу, а чемпионка сезона-2024 PFL в женском наилегчайшем весе англичанка Дакота Дитчева присоединится к промоушену Даны Уайта.

«У PFL есть звезда — это Дакота Дитчева. Пожалуйста, послушайте, ребята, если вам нравится ММА, то сделайте это [расстаньтесь с Дитчевой] ради ММА. Обменяйте её на кого-то из UFC, она должна выступать там. Просто избавьтесь от Анкалаева, обменяйте её на него. Магомед не нужен UFC. Вы понимаете, о чём я говорю. Анкалаев не победит Перейру, этот парень не нужен UFC, обменяйте его на Дакоту. Магомед отлично впишется в PFL — ещё один парень, о котором никто не знает и который действительно хорош», — приводит слова Томаса портал Bloody Elbow.