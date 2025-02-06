Фрэнсис Нганну сообщил, что в его квартиру ворвались полицейские

Бывший обладатель чемпионского титула UFC в тяжёлом весе (до 120 кг), а ныне боец лиги PFL камерунец Фрэнсис Нганну сообщил, что в его квартиру в Париже пришли полицейские.

«Чёрт, сегодня утром в Париже у меня был очень странный опыт. Куча полицейских ворвались в квартиру в поисках подозреваемого. Я и моя семья не похожи на тех, кого они ищут, но мои родные были напуганы», — написал Нганну на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 19 октября 2024 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) на турнире PFL Super Fights, Нганну разделил клетку с представителем Бразилии Ренаном Феррейрой. Бой завершился победой камерунского атлета техническим нокаутом в первом раунде.