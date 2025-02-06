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«Не могу оставить судьям никаких сомнений». Дмитрий Бивол — о реванше с Бетербиевым

«Не могу оставить судьям никаких сомнений». Дмитрий Бивол — о реванше с Бетербиевым
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Бывший чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе по версии WBA и IBO россиянин Дмитрий Бивол высказался насчёт предстоящего реванша с абсолютным чемпионом мира по боксу в полутяжёлом весе непобеждённым соотечественником Артуром Бетербиевым, который состоится 22 февраля в Эр-Рияде.

«Чувствую, что мне надо стать намного лучше. Не могу оставить судьям никаких сомнений. Я должен быть превосходным», — приводит слова Бивола журнал The Ring Magazine.

Первый поединок Бетербиева и Бивола состоялся в ночь с 12 на 13 октября и завершился победой уроженца Хасавюрта большинством судейских голосов (114-114, 115-113, 116-112). Бивол потерпел первое поражение в карьере.

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