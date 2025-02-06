Эдди Хирн ответил, готов ли Канело драться с Джейком Полом

Известный британский промоутер Эдди Хирн ответил, готов ли бывший абсолютный чемпион мира по боксу во втором среднем весе мексиканец Сауль Альварес провести бой с известным американцем боксёром Джейком Полом.

«Всякий раз, когда я говорил с Саулем о возможном поединке с Джейком Полом, Канело всегда отвечал: «Дай мне деньги, и я подерусь с ним». Сауль очень честный и открытый, вот почему мне нравится иметь дело с Канело. Никакого дерьма. Дай ему денег, и он будет драться. Вот и всё», — приводит слова Хирна портал Mirror.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 14 сентября 2024 года в Лас-Вегасе, Альварес разделил ринг с пуэрто-риканским боксёром Эдгаром Берлангой. Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Канело единогласным решением судей.