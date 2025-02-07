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Дана Уайт назвал самого высокооплачиваемого бойца UFC до прихода Конора Макгрегора

Дана Уайт назвал самого высокооплачиваемого бойца UFC до прихода Конора Макгрегора
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Президент UFC Дана Уайт подчеркнул, что в промоушене существует равенство по отношению к мужчинам и женщинам. Кроме того, он назвал самого высокооплачиваемого бойца UFC до прихода Конора Макгрегора.

«Женщины в UFC зарабатывают столько же, сколько мужчины. Если разобраться, то это реально и справедливо. А когда Ронда Роузи выступала в нашей лиге, она зарабатывала больше всех, пока на сцене не появился Конор Макгрегор. Ронда была самым высокооплачиваемым атлетом, поскольку приносила больше всего денег. Для меня самое важное в бойцах — это навыки. Ты можешь быть глухонемым, но если ты крутой парень, то меня заинтересуешь. Главное — насколько ты хорош в бою. Если у тебя такой характер, как у Конора или Ронды, то добро пожаловать», — приводит слова Уайта портал MMA Fighting.

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