Доминик Круз объявил о завершении карьеры. В феврале он должен был драться на турнире UFC

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Доминик Круз объявил о завершении карьеры. Ранее был анонсирован его бой на турнире UFC Fight Night 252, который запланирован на 23 февраля.

«Я отдал этому спорту каждую частичку себя за последние 25 лет. Я очень надеялся на последний бой, но, к сожалению, два вывиха плеча за 8 месяцев ставят точку в карьере.

Я вложил все, что у меня было, в подготовку и тренировки к боям — сосредоточившись на кардио и своем теле в течение последнего года. Но иногда тело просто не хочет сотрудничать. Боль уже не такая сильная, теперь, когда плечо на месте, но второй вывих оказался гораздо сложнее первого.

Этот спорт был для меня всем — он помог сформировать меня как личность. Спасибо UFC за создание этой платформы и за то, что они проложили путь для таких бойцов, как я, и для многих других. UFC разрушила барьеры и подготовила почву не только для нас, бойцов. Они также проложили дорогу для каждой ММА-организации, которая последовала за ними, преодолев политические препятствия, чтобы узаконить наш спорт в США и теперь уже по всему миру.

Я безмерно благодарен каждому, кто бронировал билеты, отели и покупал авиабилеты, чтобы поддержать меня. Спасибо вам за то, что были рядом в каждый момент — в каждой победе и в каждом испытании. Вы сделали это путешествие незабываемым. Спасибо за вашу любовь и поддержку. Я буду нести их с собой всегда. С любовью, Доминик», — опубликовал заявление боец на личной странице в социальной сети X.

Круз провёл 28 боёв в MMA, в которых одержал 24 победы и потерпел два поражения.

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