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Вячеслав Борщёв сделал вес перед боем с Томом Ноланом на UFC 312

Вячеслав Борщёв сделал вес перед боем с Томом Ноланом на UFC 312
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Российский боец смешанных единоборств, выступающий в лёгком весе UFC, Вячеслав Борщёв успешно прошёл процедуру взвешивания перед боем на турнире UFC 312, который пройдёт 9 февраля в Сиднее (Австралия).

Борщёв уложился в лимит веса лёгкой категории, показав на весах 70,76 кг.

Соперник Борщёва, австралийский боец Том Нолан, также сделал вес.

В общей сложности на счету Борщёва в смешанных единоборствах к настоящему моменту 13 поединков, в которых он добыл восемь побед, потерпел четыре поражения, а ещё один бой с его участием завершился вничью. В последнем поединке в августе 2024 года Вячеслав одержал победу над Джеймсом Ллонтопом раздельным судейским решением.

В активе 24-летнего австралийца 10 побед и лишь одно поражение. В последнем бою Нолан победил американца Алекса Рейеса единогласным решением судей.

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