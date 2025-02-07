Дрикус дю Плесси и Шон Стрикленд прошли взвешивание перед боем на UFC 312

Южноафриканский боец смешанных единоборств, чемпион UFC в среднем весе Дрикус дю Плесси и его соперник Шон Стрикленд, занимающий первое место в дивизионе, успешно прошли процедуру взвешивания перед очным поединком на турнире UFC 312. Оба бойца показали одинаковый вес – 83,91 кг.

Дю Плесси в настоящий момент 31 год. Южноафриканец дебютировал в промоушене Даны Уайта в 2020 году. Всего на его счету в организации восемь побед и ни одного поражения. Стрикленду 33 года. Американец выступает в UFC с 2014 года, всего на его счету в организации 16 побед и шесть поражений.

Главные спортивные новости дня: