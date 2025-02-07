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Результаты взвешивания участников UFC 312

Результаты взвешивания участников UFC 312
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9 февраля в Сиднее (Австралия) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 312, в главном событии которого проведут реванш действующий чемпион промоушена в среднем весе Дрикус дю Плесси и бывший чемпион лиги Шон Стрикленд.

В соглавном событии турнира чемпионка в женском минимальном весе Вэйли Чжан будет защищать титул в поединке с непобеждённой Татьяной Суарес.

В рамках предварительного карда россиянин Вячеслав Борщёв встретится с австралийцем Томом Ноланом.

«Чемпионат» представляет вашему вниманию результаты взвешивания всех участников турнира.

Результаты взвешивания участников UFC 312:

Главный кард:

Главный бой вечера, средний вес: Дрикус дю Плесси (83,91 кг) — Шон Стрикленд (83,91 кг)
женский минимальный вес: Вэйли Чжан (52,16 кг) — Татьяна Суарес (51,93 кг)
тяжёлый вес: Джастин Тафа (120,65 кг) — Таллисон Тейшейра (119,29 кг)
полутяжёлый вес: Джимми Крут (93,44 кг) — Родолфо Беллато (92,98 кг)
полусредний вес: Джейк Мэттьюс (77,33 кг) — Франсиско Прадо (77,33 кг)

Прелимы:

полулёгкий вес: Джек Дженкинс (66,22 кг) — Габриэль Сантос (65,99 кг)
лёгкий вес: Том Нолан (70,53 кг) — Вячеслав Борщёв (70,76 кг)
женский наилегчайший вес: Ванг Конг (56,69 кг) — Бруна Бразил (56,92 кг)
легчайший вес: Колби Тикнесс (61,46 кг) — Александр Топурия (61,46 кг)

Ранние прелимы:

лёгкий вес: Чжу Жун (70,76 кг) — Коди Стил (70,76 кг)
полусредний вес: Джонатан Микаллеф (77,11 кг) — Кевин Джуссет (77,56 кг)
лёгкий вес: Куиллан Салкиллд (70,76 кг) — Аншул Джубли (70,53 кг).

«Чемпионат» ведёт прямую онлайн-трансляцию событий турнира UFC 312.

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