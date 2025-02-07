Альварес подписал контракт на несколько боёв с компанией Аль аш-Шейха. Названы детали

Председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где сообщил, что именитый мексиканский боксёр Сауль Альварес подписал контракт на четыре боя с его компанией Riyadh Season.

«Не связывайтесь со львом… Четыре поединка Канело в рамках Riyadh Season… Сделка заключена… Лев не теряет сна из-за мнения овцы… Бойтесь льва, а не джунглей», — написал Аль аш-Шейх.

Ожидается, что одним из соперников Альвареса будет американец Теренс Кроуфорд. Как рассказал инсайдер Майк Коппингер, противостояние должно состояться в сентябре этого года. Имена других оппонентов мексиканца пока не называются. При этом первый бой по контракту должен пройти в мае.

В общей сложности на счету Альвареса к настоящему моменту 66 поединков, в которых он одержал 62 победы, потерпел два поражения и ещё два боя свёл вничью.

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