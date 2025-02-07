Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Бывший чемпион мира уверен, что Бетербиев победит Бенавидеса

Бывший чемпион мира уверен, что Бетербиев победит Бенавидеса
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший чемпион мира в первом среднем весе Серхио Мора высказался о фаворите потенциального поединка между российским боксёром Артуром Бетербиевым и представителем Мексики Дэвидом Бенавидесом.

«И у Бетербиева, и у Бенавидеса есть мощь. И есть техника. Но я бы всё равно сделал ставку на Бетербиева. Даже несмотря на то что ему уже исполнилось 40 лет. Бенавидеса зовут Мексиканским монстром. Так что даже не знаю, какое прозвище подходит Бетербиеву. Что может быть ещё страшнее? Ещё больше? Кинг-Конг? Русский монстр? Киллер! Лохнесское чудовище! Снежный человек! Русский зверь или медведь. Вот кто он. Неважно, как мы его назовём. Он будет убийцей в ринге. И я поставлю на него в бою с Бенавидесом», — сказал Мора в эфире YouTube-подкаста Криса Мэнникса.

Напомним, 22 февраля Бетербиев и его соотечественник Дмитрий Бивол проведут реванш в Саудовской Аравии. Первый поединок боксёров состоялся в октябре, и тогда Бетербиев победил большинством судейских голосов.

Бенавидес ранее стал обязательным претендентом на поединок против победителя боя Дмитрий Бивол — Артур Бетербиев. В начале февраля он победил кубинца Давида Моррелля и завоевал титулы WBA Regular и WBC Interim.

Материалы по теме
Бетербиев и Бивол в первом тяжёлом весе. Реальность или бессмыслица?
Бетербиев и Бивол в первом тяжёлом весе. Реальность или бессмыслица?
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android