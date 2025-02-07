Бывший чемпион мира уверен, что Бетербиев победит Бенавидеса

Бывший чемпион мира в первом среднем весе Серхио Мора высказался о фаворите потенциального поединка между российским боксёром Артуром Бетербиевым и представителем Мексики Дэвидом Бенавидесом.

«И у Бетербиева, и у Бенавидеса есть мощь. И есть техника. Но я бы всё равно сделал ставку на Бетербиева. Даже несмотря на то что ему уже исполнилось 40 лет. Бенавидеса зовут Мексиканским монстром. Так что даже не знаю, какое прозвище подходит Бетербиеву. Что может быть ещё страшнее? Ещё больше? Кинг-Конг? Русский монстр? Киллер! Лохнесское чудовище! Снежный человек! Русский зверь или медведь. Вот кто он. Неважно, как мы его назовём. Он будет убийцей в ринге. И я поставлю на него в бою с Бенавидесом», — сказал Мора в эфире YouTube-подкаста Криса Мэнникса.

Напомним, 22 февраля Бетербиев и его соотечественник Дмитрий Бивол проведут реванш в Саудовской Аравии. Первый поединок боксёров состоялся в октябре, и тогда Бетербиев победил большинством судейских голосов.

Бенавидес ранее стал обязательным претендентом на поединок против победителя боя Дмитрий Бивол — Артур Бетербиев. В начале февраля он победил кубинца Давида Моррелля и завоевал титулы WBA Regular и WBC Interim.