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Чендлер категорично высказался о возможности перехода в кулачный промоушен BKFC

Чендлер категорично высказался о возможности перехода в кулачный промоушен BKFC
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Бывший претендент на чемпионский титул UFC в лёгком весе (до 70 кг) американец Майкл Чендлер признался, что его не интересует участие в кулачном промоушене BKFC.

«BKFC? Абсолютно нет. Думаю, я и так всем всё доказал. Не считаю, что мне нужно драться на голых кулаках. Я не фанат подобных поединков», — сказал Чендлер на канале MMA Junkie в YouTube.

В общей сложности Чендлер за время профессиональной карьеры в смешанных единоборствах (ММА) к настоящему моменту принял участие в 32 поединках, в которых одержал 23 победы (11 – нокаутом) и потерпел девять поражений.

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