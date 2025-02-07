Дю Плесси и Стрикленд провели финальную битву взглядов перед реваншем на UFC 312

Чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) Дрикус дю Плесси (ЮАР) и его соперник американец Шон Стрикленд, занимающий первое место в дивизионе, провели финальную битву взглядов перед реваншем, который состоится 9 февраля на UFC 312 в Сиднее (Австралия).

Видео можно посмотреть на странице UFC во «Вконтакте». Права на видео принадлежат UFC.

Напомним, первый поединок между Стриклендом и дю Плесси состоялся в 2024 году в ночь с 20 на 21 января мск в Торонто (Канада) на турнире UFC 297. Противостояние продлилось всю дистанцию и завершилось раздельным судейским решением (48-47, 47-48, 48-47) в пользу южноафриканского бойца.

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