Чарльз Оливейра намекнул на дату следующего боя

Бывший чемпион UFC в лёгком весе бразилец Чарльз Оливейра намекнул, что проведёт следующий бой летом 2025 года.

«Международная бойцовская неделя?» − написал в соцсетях Оливейра.

Напомним, Оливейра последний поединок провёл в ноябре 2024 года, победив американца Майкла Чендлера. Реванш Оливейры и Чендлера состоялся на турнире UFC 309 в Нью-Йорке (США) и завершился победой бразильца единогласным судейским решением по итогам пяти раундов.

Бразильцу 35 лет. На профессиональном уровне Оливейра выступает с 2008 года. За это время он одержал 35 побед, потерпел 10 поражений, а один бой был признан несостоявшимся. Чемпионский пояс UFC Чарльз впервые завоевал на турнире UFC 263. Тогда он нокаутировал в начале второго раунда Чендлера в их первом поединке.