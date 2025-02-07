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Абубакар Вагаев перевесил Альберта Туменова перед боем на ACA 183

Абубакар Вагаев перевесил Альберта Туменова перед боем на ACA 183
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Чемпион ACA в полусреднем весе россиянин Альберт Туменов и его соотечественник Абубакар Вагаев успешно сделали вес перед поединком в Краснодаре. Спортсмены сразятся в рамках турнира ACA 183. Вес Туменова составил 77,5 кг, в том время как Вагаев показал на весах 77,6 кг.

Помимо чемпионского титула, защита которого предстоит Туменову, в этом противостоянии должен был определиться победитель Гран-при ACA в полусреднем весе. Поединок пройдёт 8 февраля в Краснодаре на арене «Баскет-Холл» и станет главным событием стартового турнира года — АСА 183.

В соглавном поединке спортивного шоу выступят чемпион ACA в среднем весе Магомедрасул Гасанов и Шамиль Абдулаев. Оба спортсмена также успешно прошли процедуру взвешивания. Гасанов показал на весах 84,25 кг, а Абдулаев – 84,1 кг. Примечательно, что для Гасанова это будет пятая защита пояса. Помимо чемпионского титула, на кону противостояния – пояс победителя Гран-при ACA в среднем весе.

Кроме того, вес успешно сдали россиянин Юсуф Раисов и казахстанский боец Артём Резников. Раисов показал на весах 77,65 кг, вес Резникова составил 77,75 кг.

ACA 183 запланирован на 8 февраля. Турнир состоится в Краснодаре на арене «Баскет-Холл».

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