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Ирина Алексеева дала прогноз на реванш Шона Стрикленда и Дрикуса дю Плесси

Ирина Алексеева дала прогноз на реванш Шона Стрикленда и Дрикуса дю Плесси
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Российский боец UFC Ирина Алексеева поделилась ожиданиями от главного поединка турнира UFC 312, в котором встретятся южноафриканский боец смешанных единоборств, чемпион UFC в среднем весе Дрикус дю Плесси и экс-чемпион лиги Шон Стрикленд.

«Стрикленд – не король трэш-тока. Король – Конор. И лучше нету. Макгрегор делал это красиво. А Стрикленд трэшточит на грязные темы, «заглядывает» в трусы. Для меня это стрёмно. А по поводу реванша… Во время стердауна дю Плесси выглядел очень уверенным. А Стрикленд – потерянным. Дрикус мне нравится больше как боец, поинтереснее», — сказала Ирина Алексеева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, первый поединок между Стриклендом и дю Плесси состоялся в 2024 году в ночь с 20 на 21 января мск в Торонто (Канада) на турнире UFC 297. Противостояние продлилось всю дистанцию и завершилось раздельным судейским решением (48-47, 47-48, 48-47) в пользу южноафриканского бойца.

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