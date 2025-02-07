Алексеева: у Стрикленда нет шансов против Чимаева

Российский боец UFC Ирина Алексеева поделилась мыслями относительно потенциального поединка между непобеждённым чеченцем Хамзатом Чимаевым и американцем Шоном Стриклендом, который в настоящий момент занимает первое место в рейтинге UFC среднего дивизиона. По мнению Алексеевой, у американца в случае боя с Чимаевым не было бы шансов.

«У Стрикленда нет шансов против Чимаева. У Хамзата слишком высокий уровень и потенциал. Где-то он проседает по здоровью, но когда Борз в форме… Все прекрасно всё видят», — сказала Ирина Алексеева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Хамзат Чимаев показал, как тренируется на сборах: