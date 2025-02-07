«Своих не бросаем». Алексеева — о предстоящем поединке Борщёва

Российский боец UFC Ирина Алексеева поделилась ожиданиями от поединка россиянина Вячеслава Борщёва и австралийца Тома Нолана, который пройдёт на турнире UFC 312.

«От Славы ждём красивого танца после победы. Мы всегда топим за наших, где бы они ни были. Я слежу за Борщёвым, смотрю его бои. Результаты у него разные. Однако он в лучшей лиге мира. Не знаю, сможет ли он победить. Но мы всегда за своих. Своих не бросаем при любом исходе», — сказала Алексеева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

В общей сложности на счету Борщёва в смешанных единоборствах к настоящему моменту 13 поединков, в которых он добыл восемь побед, потерпел четыре поражения, а ещё один бой с его участием завершился вничью. В последнем поединке в августе 2024 года Вячеслав одержал победу над Джеймсом Ллонтопом раздельным судейским решением.

В активе 24-летнего австралийца 10 побед и лишь одно поражение. В последнем бою Нолан победил американца Алекса Рейеса единогласным решением судей.