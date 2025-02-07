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Батыргазиев проведёт защиту титулов WBA и IBA в бою с Ромеро

Батыргазиев проведёт защиту титулов WBA и IBA в бою с Ромеро
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Олимпийский чемпион 2020 года россиянин Альберт Батыргазиев проведёт защиту пояса временного чемпиона мира по версии WBA во втором полулёгком весе и титула чемпиона IBA в весе до 60 кг в бою с представителем Аргентины Нери Крузом Ромеро. Спортсмены сразятся 7 марта в Москве. Полный кард турнира будет объявлен чуть позднее.

Отметим, что Батыргазиев должен был провести бой с полноценным чемпионом WBA Ламонтом Роучем, однако WBA позволила американцу сразиться с обладателем пояса в лёгком весе Джервонтой Дэвисом. С целью исключения простоя Батыргазиев проведёт необязательную защиту пояса.

Ни Батыргазиев, ни Ромеро за время профессиональной карьеры не потерпели ни одного поражения. В активе россиянина 11 побед в 11 боях, а на счету аргентинца 18 побед в 18 поединках.

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