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Промоутер Усика оценил шансы Фьюри и Джошуа в случае потенциального боя

Промоутер Усика оценил шансы Фьюри и Джошуа в случае потенциального боя
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Александр Красюк, промоутер украинского боксёра Александра Усика, поделился мнением о потенциальном поединке между двумя британцами – Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри.

«Потенциальный поединок Джошуа и Фьюри? Я бы сказал, что в этом бою их шансы были бы равны. Я объясню почему. Когда Джошуа потерпел поражение в бою с Дюбуа, я решил, что с Эй Джеем покончено и ему следует завершить карьеру. Но потом, на церемонии The Ring, я поговорил с ним и спросил, всё так же ли в его сердце горит огонь. Он ответил утвердительно. В его глазах я увидел, что он сказал это искренне. Если у такого парня пылает в груди огонь, то ничто его не остановит. Так что я бы сказал, что шансы 50 на 50», – сказал Красюк на канале Boxing King Media в YouTube.

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