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«Давайте мне Холлуэя, я хочу драться за титул». Оливейра — о следующем сопернике

«Давайте мне Холлуэя, я хочу драться за титул». Оливейра — о следующем сопернике
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Бразильский боец UFC Чарльз Оливейра рассказал, против кого хочет провести следующий поединок.

«Все знают, что я хотел бы получить титульный бой. Махачев не сможет драться из-за Рамадана в ближайшее время. Так что давайте мне безумного Макса Холлоуэя в бою за звание «Самого опасного ублюдка» или что-то в этом роде», — заявил Оливейра на пресс-конференции.

Напомним, Оливейра последний поединок провёл в ноябре 2024 года, победив американца Майкла Чендлера. Реванш Оливейры и Чендлера состоялся на турнире UFC 309 в Нью-Йорке (США) и завершился победой бразильца единогласным судейским решением по итогам пяти раундов.

Бразильцу 35 лет. На профессиональном уровне Оливейра выступает с 2008 года. За это время он одержал 35 побед, потерпел 10 поражений, а один бой был признан несостоявшимся. Чемпионский пояс UFC Чарльз впервые завоевал на турнире UFC 263. Тогда он нокаутировал в начале второго раунда Чендлера в их первом поединке.

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