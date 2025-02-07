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Бывший чемпион мира вызвал на бой Мозеса Итауму

Бывший чемпион мира вызвал на бой Мозеса Итауму
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Экс-чемпион мира в супертяжёлом весе, американец Чарльз Мартин бросил вызов 20-летнему перспективному британскому боксёру Мозесу Итауме.

«Моя проблема в том, что очень часто мне приходилось соглашаться на бои на коротком уведомлении или с микротравмой. А сейчас я чувствую себя свеженьким. Чувствую себя на пике формы. Могу нокаутировать кого угодно. В том числе и этого 20-летнего пацана», — приводит слова Мартина SkySports.

Напомним, Мартин свой последний бой проводил в ноябре 2024 года, где он одержал победу нокаутом в первом раунде над Мэттью Маккинни. Что касается Итаумы, то он предыдущий поединок провёл в декабре 2024 года и победил там нокаутом в первом раунде Демси Маккина.

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