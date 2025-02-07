Жаирзиньо Розенстрайк прокомментировал свой уход из UFC

Суринамский нокаутёр Жаирзиньо Розенстрайк прокомментировал свой недавний уход из UFC.

«В конце 2018 года я подписал свой первый контракт с UFC, отправившись в невероятное путешествие. Мне выпала честь выступать на самой большой сцене, и я хочу выразить глубочайшую благодарность персоналу UFC за их профессионализм и поддержку на протяжении многих лет. Спасибо.

От новичка года до ветерана ММА — это было незабываемое приключение. Хотя эта глава подходит к концу, моя история далека от завершения. Я продолжу драться, принимать новые вызовы и решать незаконченные дела в клетке. Я готов ко всему, что будет дальше!» — написал Розенстрайк на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Розенстрайк свой последний бой провёл 1 февраля на турнире UFC Fight Night 250 в Саудовской Аравии, где он проиграл единогласным решением судей россиянину Сергею Павловичу.