Мераб Двалишвили настроен провести реванши с Яном и О'Мэлли в 2025 году

Чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили заявил, что уже в следующем поединке хотел бы провести реванш либо с экс-чемпионом в этом весе россиянином Петром Яном, либо с американским бывшим чемпионом Шоном О'Мэлли.

«Мои планы совпадают с планами UFC. Я хочу либо реванш с Шоном О'Мэлли, либо с Петром Яном. Думаю, UFC желает того же. Мой следующий бой состоится в апреле или июне. Я готов показать хорошее выступление», — сказал Двалишвили на YouTube-канале Southern Cross Combat.

Напомним, Двалишвили проводил бой с Яном в марте 2023 года и победил единогласным решением судей. С О'Мэлли Двалишвили встречался в сентябре 2024 года и также победил его единогласным судейским решением, отобрав у него чемпионский титул.