Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Мераб Двалишвили настроен провести реванши с Яном и О'Мэлли в 2025 году

Мераб Двалишвили настроен провести реванши с Яном и О'Мэлли в 2025 году
Комментарии

Чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили заявил, что уже в следующем поединке хотел бы провести реванш либо с экс-чемпионом в этом весе россиянином Петром Яном, либо с американским бывшим чемпионом Шоном О'Мэлли.

«Мои планы совпадают с планами UFC. Я хочу либо реванш с Шоном О'Мэлли, либо с Петром Яном. Думаю, UFC желает того же. Мой следующий бой состоится в апреле или июне. Я готов показать хорошее выступление», — сказал Двалишвили на YouTube-канале Southern Cross Combat.

Напомним, Двалишвили проводил бой с Яном в марте 2023 года и победил единогласным решением судей. С О'Мэлли Двалишвили встречался в сентябре 2024 года и также победил его единогласным судейским решением, отобрав у него чемпионский титул.

Материалы по теме
Двалишвили — это не только прессинг. Разбираем навыки грузинского чемпиона
Двалишвили — это не только прессинг. Разбираем навыки грузинского чемпиона
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android