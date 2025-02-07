Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Дерек Чисора и Отто Валлин прошли взвешивание

Дерек Чисора и Отто Валлин прошли взвешивание
Peter Byrne/PA Images via Getty Images)
Комментарии

Сегодня, 7 февраля, в Манчестере (Англия) состоялась официальная процедура взвешивания участников завтрашнего вечера бокса, где главным событием шоу станет отборочный бой по линии IBF между экс-претендентом на титул чемпиона мира британцем Дереком Чисорой и шведским тяжеловесом Отто Валлином.

Представляем вашему вниманию результаты взвешивания:

Дерек Чисора – 117,4 кг;
Отто Валлин – 108,4 кг.

Напомним, Чисора свой предыдущий поединок проводил в июле 2024 года, где он победил единогласным решением судей соотечественника Джо Джойса. Что касается Валлина, то он последний бой провёл также в июле 2024 года и одержал там победу нокаутом в первом раунде над Онориоде Эхвариэме.

Материалы по теме
Дерек Чисора объяснил, почему Александр Усик остаётся непобеждённым
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android