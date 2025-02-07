Дерек Чисора и Отто Валлин прошли взвешивание

Сегодня, 7 февраля, в Манчестере (Англия) состоялась официальная процедура взвешивания участников завтрашнего вечера бокса, где главным событием шоу станет отборочный бой по линии IBF между экс-претендентом на титул чемпиона мира британцем Дереком Чисорой и шведским тяжеловесом Отто Валлином.

Представляем вашему вниманию результаты взвешивания:

Дерек Чисора – 117,4 кг;

Отто Валлин – 108,4 кг.

Напомним, Чисора свой предыдущий поединок проводил в июле 2024 года, где он победил единогласным решением судей соотечественника Джо Джойса. Что касается Валлина, то он последний бой провёл также в июле 2024 года и одержал там победу нокаутом в первом раунде над Онориоде Эхвариэме.