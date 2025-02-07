Джон Джонс опубликовал обещанный большой анонс

Чемпион UFC в тяжёлом весе Джон Джонс заинтриговал всех своих фанатов, объявив, что в течение суток опубликует большой анонс, но по истечении этих суток его поклонники остались разочарованными.

Все ожидали, что Джонс анонсирует большой бой против обладателя временного титула UFC в тяжёлом весе Тома Аспиналла, но в итоге он провёл пресс-конференцию, на которой объявил о своей битве с обманщиками в сфере здравоохранения.

«Да, это не совсем привычный для меня бой. Но уже слишком много американцев вступили в ряды должников системы здравоохранения. Они стали слишком жадными. А больницы и страховщики скрывают реальные цены, после чего могут требовать с нас абсолютно любые деньги», — сказал Джонс на видео, опубликованном на его странице в социальных сетях.