Дастин Порье проведёт прощальный бой летом 2025 года на номерном турнире UFC

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Дастин Порье заявил, что свой прощальный поединок планирует провести летом 2025 года на одном из номерных турниров UFC.

«Хотел бы я вам сказать больше, но пока могу только сообщить, что я каждую неделю общаюсь с UFC, и похоже, что мой прощальный бой состоится летом в Новом Орлеане. Летнее номерное шоу в Новом Орлеане будет невероятным – это то, над чем мы сейчас работаем, и мы уже близко», — сказал Порье на YouTube-канале The Schmo.

Напомним, Порье свой предыдущий поединок проводил в июне 2024 года, где он проиграл удушающим приёмом в пятом раунде действующему чемпиону UFC в лёгком весе Исламу Махачеву.