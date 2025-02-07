Камару Усман посоветовал Исраэлю Адесанье взять пример с Андерсона Силвы

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман посоветовал своему нигерийскому соотечественнику, экс-чемпиону UFC в среднем весе Исраэлю Адесанье последовать примеру легендарного Андерсона Силвы, и перестать стремиться завоевать титул в пользу интересных под свой стиль поединков.

«Исраэль сейчас находится на том же самом этапе, как когда-то Андерсон Силва, и ему следует тоже сказать, что он заинтересован только в боях, которые интересны ему и его фанатам, и ему не следует гнаться за титулом. Адесанья доказал, что он всё ещё хорош, и ему не следует торопиться с возвращением. Послушай, Иззи, если ты планируешь бой в конце этого года, то проведи его против того, кто интересен именно тебе», — сказал Усман в подкасте с Генри Сехудо.