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Асу Алмабаев заменит Брэндона Ройвала в главном бою UFC Fight Night 253

Асу Алмабаев заменит Брэндона Ройвала в главном бою UFC Fight Night 253
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Казахстанский боец наилегчайшего дивизиона UFC Асу Алмабаев выйдет на замену травмированному Брэндону Ройвалу в главном событии турнира UFC Fight Night 253, где сразится с Манелом Капе. Об этом сообщает MMA Fighting.

Напомним, Алмабаев первоначально планировал бой в рамках этого же турнира против экс-чемпиона в наилегчайшем весе Брэндона Морено, но затем Морено получил травму, и казахстанцу дали нового соперника, бразильца Аллана Насименто. Однако теперь, когда из файткарда выпал главный участник шоу, руководство UFC приняло решение произвести перестановки.

Алмабаев впервые в своей карьере выступит в главном событии турнира UFC.

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