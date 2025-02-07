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Альберт Туменов и Абубакар Вагаев провели дуэль взглядов перед АСА 183

Альберт Туменов и Абубакар Вагаев провели дуэль взглядов перед АСА 183
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Чемпион лиги АСА в полусреднем весе Альберт Туменов и претендент на этот титул Абубакар Вагаев провели финальную дуэль взглядов перед очным противостоянием в рамках финала Гран-при полусредневесов, которое возглавит турнир АСА 183.

Туменов свой предыдущий поединок проводил в декабре 2023 года, где он победил нокаутом в пятом раунде Устармагомеда Гаджидаудова. Что касается Вагаева, то его последний бой состоялся в марте 2024 года и завершился его победой единогласным решением судей над кыргызстанским бойцом Эдилом Есенгуловым.

Напомним, турнир ACA 183 состоится 8 февраля в Краснодаре на арене «Баскет-Холл».

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