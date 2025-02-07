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Магомедрасул Гасанов и Шамиль Абдулаев провели дуэль взглядов перед финалом Гран-при АСА

Магомедрасул Гасанов и Шамиль Абдулаев провели дуэль взглядов перед финалом Гран-при АСА
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Участники соглавного события турнира АСА 183, который пройдёт 8 февраля в Краснодаре, чемпион организации в среднем весе Магомедрасул Гасанов и претендент на этот титул Шамиль Абдулаев провели дуэль взглядов перед боем, где, помимо титула, на кону будет стоять победа в Гран-при среднего дивизиона.

Напомним, Гасанов свой предыдущий поединок проводил в феврале 2024 года, где он победил техническим нокаутом во втором раунде Ибрагима Магомедова. Что касается Абдулаева, то его последний бой состоялся также в феврале 2024 года и завершился победой техническим нокаутом в третьем раунде над Абдул-Рахманом Джанаевым.

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