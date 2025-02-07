«Сразись со мной, это то, что сейчас нужно боксу». Дэвид Бенавидес обратился к Канело

Обладатель временного титула WBC и обычного пояса WBA в полутяжёлом весе мексиканец Дэвид Бенавидес продолжает бросать вызов в сторону звёздного соотечественника, действующего чемпиона мира по версиям WBC, WBA и WBO во втором среднем весе Сауля «Канело» Альвареса.

«Представьте, если бы Канело просто согласился и уже дрался со мной. Дело не в деньгах. Дело в том, что боксу сейчас это нужно, и мы обязаны этим фанатам. Без сомнения, это вошло бы в историю как лучшая мексиканская перестрелка. Давайте дадим фанатам то, что они заслуживают!!! Мы на 300% уверены в этом, но я не могу сказать того же о другой стороне», — написал Бенавидес на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Бенавидес свой последний бой проводил 1 февраля в США, где одержал победу единогласным решением судей.