Отто Валлин уверен в победе над Дереком Чисорой

Шведский тяжеловес Отто Валлин в своём последнем интервью перед боем с британским экс-претендентом на титул чемпиона мира в супертяжёлом весе Дереком Чисорой заявил, что полностью уверен в победе, отметив своё превосходство в скорости.

«Не думал так много о том, что Чисора уже на завершающей стадии карьеры, но могу отметить, что скорость станет моим ключом к победе над ним. Я привык боксировать на территории соперника, и домашняя арена ему не поможет. Имею в виду, что у меня было не так много боёв в Швеции, так что я всегда, можно сказать, нахожусь в родных городах, где бы мне ни приходилось драться. Полностью уверен в себе и своей победе. Выходя в ринг, просто делаю свою работу на максимум, и всё. Так что сейчас предстоит сделать то же самое и просто выслушать вердикт судей», — приводит слова Валлина Boxing Scene.

Напомним, бой Валлина и Чисоры станет главным событием боксёрского вечера, который пройдёт 8 февраля в Манчестере.