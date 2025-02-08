Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Отто Валлин уверен в победе над Дереком Чисорой

Отто Валлин уверен в победе над Дереком Чисорой
Аудио-версия:
Комментарии

Шведский тяжеловес Отто Валлин в своём последнем интервью перед боем с британским экс-претендентом на титул чемпиона мира в супертяжёлом весе Дереком Чисорой заявил, что полностью уверен в победе, отметив своё превосходство в скорости.

«Не думал так много о том, что Чисора уже на завершающей стадии карьеры, но могу отметить, что скорость станет моим ключом к победе над ним. Я привык боксировать на территории соперника, и домашняя арена ему не поможет. Имею в виду, что у меня было не так много боёв в Швеции, так что я всегда, можно сказать, нахожусь в родных городах, где бы мне ни приходилось драться. Полностью уверен в себе и своей победе. Выходя в ринг, просто делаю свою работу на максимум, и всё. Так что сейчас предстоит сделать то же самое и просто выслушать вердикт судей», — приводит слова Валлина Boxing Scene.

Напомним, бой Валлина и Чисоры станет главным событием боксёрского вечера, который пройдёт 8 февраля в Манчестере.

Материалы по теме
Дерек Чисора и Отто Валлин прошли взвешивание
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android