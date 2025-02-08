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Джо Джойс и Диллиан Уайт проведут бой 5 апреля в Англии

Джо Джойс и Диллиан Уайт проведут бой 5 апреля в Англии
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Два известных британских тяжеловеса — бывший обладатель временного титула чемпиона мира по версии WBO Джо Джойс и экс-претендент на титул чемпиона мира Диллиан Уайт — проведут бой между собой 5 апреля в Борнмуте (Англия). Об этом сообщает Boxing Scene.

Стоит отметить, что у Джойса также официально назначен бой на 1 марта в Борнмуте, где его ожидает противостояние с немцем Патриком Корте, и в случае возможного поражения его бой с Уайтом может отмениться.

Напомним, последний поединок Джойса состоялся в июле 2024 года, где он проиграл единогласным решением судей своему соотечественнику Дереку Чисоре.

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