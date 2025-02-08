Возвращение Джо Смита-младшего перенесено на 22 марта

Экс-чемпион мира в полутяжёлом весе американец Джо Смит-младший перенёс своё возвращение на ринг с 7 февраля на 22 марта в связи с болезнью.

«К сожалению, у Джо Смита-младшего грипп, который перешёл в пневмонию, поэтому мы перенесли дату мероприятия. Мы желаем ему полного и скорейшего выздоровления и с нетерпением ждём его главного боя против Девонте Уильямса в перенесённую дату нашего мероприятия в честь 50-летия Rockin' Fights», — приводит Boxing Scene слова Джо Дегуардии — президента и генерального директора промоутерской компании Star Boxing, организовавшей это шоу.

Напомним, Смит 22 марта в Нью-Йорке (США) проведёт бой против своего соотечественника Девонте Уильямса. Это будет 10-раундовый рейтинговый бой в первом тяжёлом весе.