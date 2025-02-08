Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Возвращение Джо Смита-младшего перенесено на 22 марта

Возвращение Джо Смита-младшего перенесено на 22 марта
Комментарии

Экс-чемпион мира в полутяжёлом весе американец Джо Смит-младший перенёс своё возвращение на ринг с 7 февраля на 22 марта в связи с болезнью.

«К сожалению, у Джо Смита-младшего грипп, который перешёл в пневмонию, поэтому мы перенесли дату мероприятия. Мы желаем ему полного и скорейшего выздоровления и с нетерпением ждём его главного боя против Девонте Уильямса в перенесённую дату нашего мероприятия в честь 50-летия Rockin' Fights», — приводит Boxing Scene слова Джо Дегуардии — президента и генерального директора промоутерской компании Star Boxing, организовавшей это шоу.

Напомним, Смит 22 марта в Нью-Йорке (США) проведёт бой против своего соотечественника Девонте Уильямса. Это будет 10-раундовый рейтинговый бой в первом тяжёлом весе.

Материалы по теме
«Боксёры не будут выступать без родины и флага!» Беседа с главным тренером сборной России
Эксклюзив
«Боксёры не будут выступать без родины и флага!» Беседа с главным тренером сборной России
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android