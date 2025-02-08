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UFC 312: полный кард участников, список бойцов

UFC 312: полный кард участников, список бойцов
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В ночь с 8 на 9 февраля в Сиднее (Австралия) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 312, где главным событием шоу станет реванш между чемпионом UFC в средней весовой категории Дрикусом дю Плесси и экс-чемпионом в этом дивизионе Шоном Стриклендом.

Предлагаем вашему вниманию полный кард турнира:

Основной кард

Дрикус дю Плесси — Шон Стрикленд
Вэйли Чжан — Татьяна Суарес
Джастин Тафа — Таллисон Тейшейра
Джимми Крут — Родолфо Беллато
Джейк Мэттьюс — Франсиско Прадо

Предварительный кард

Джек Дженкинс — Габриэль Сантос
Нямжаргал Тумендемберел — Хюн Сун Парк
Александр Топурия — Колби Тикнесс
Том Нолан — Вячеслав Борщев
Куиллан Салкиллд — Аншул Джубли
Ван Цун — Бруна Бразил
Кевин Джуссет — Джонатан Микаллеф
Коди Стил — Жун Чжу

Посмотреть трансляцию UFC 312 можно будет на телеканалах «Матч! Боец» и «Матч!». Кроме того, трансляция ивента также пройдёт на платформе UFC Fight Pass. «Чемпионат» будет вести онлайн-трансляцию спортивного шоу, в которой отразит все его ключевые события.

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