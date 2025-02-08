Вячеслав Борщёв — Том Нолан: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию

В ночь с 8 на 9 февраля в Сиднее (Австралия) состоится большой номерной турнир по смешанным единоборствам UFC 312. В рамках предварительного карда этого турнира российский легковес Вячеслав Борщёв проведёт бой против австралийца Тома Нолана.

Предыдущий поединок Борщёва состоялся в августе 2024 года, где он победил раздельным решением судей Джеймса Ллонтопа.

Ориентировочное время начала поединка — 4:50 мск. Событие будет транслироваться на телеканале «Матч ТВ», а также на телеканале «Матч! Боец», посмотреть онлайн прямую трансляцию боя можно на странице прямого эфира канала.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира UFC 312 и событий вокруг него.