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Вячеслав Борщёв – Том Нолан: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию

Вячеслав Борщёв — Том Нолан: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию
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В ночь с 8 на 9 февраля в Сиднее (Австралия) состоится большой номерной турнир по смешанным единоборствам UFC 312. В рамках предварительного карда этого турнира российский легковес Вячеслав Борщёв проведёт бой против австралийца Тома Нолана.

UFC 2025. UFC 312, Сидней, Австралия
Том Нолан — Вячеслав Борщёв
09 февраля 2025, воскресенье. 04:50 МСК
Том Нолан
Не началось
Вячеслав Борщёв

Предыдущий поединок Борщёва состоялся в августе 2024 года, где он победил раздельным решением судей Джеймса Ллонтопа.

Ориентировочное время начала поединка — 4:50 мск. Событие будет транслироваться на телеканале «Матч ТВ», а также на телеканале «Матч! Боец», посмотреть онлайн прямую трансляцию боя можно на странице прямого эфира канала.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира UFC 312 и событий вокруг него.

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