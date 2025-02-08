Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Джейк Пол опубликовал подписанный контракт на бой с Саулем Альваресом

Джейк Пол опубликовал подписанный контракт на бой с Саулем Альваресом
Аудио-версия:
Комментарии

Известный блогер, а также профессиональный боксёр Джейк Пол в продолжение словесной перепалки с мексиканской звездой бокса Саулем Альваресом опубликовал подписанный контракт и афишу на бой, который мог бы состояться в мае 2025 года.

«О, Канело, ты продажная женщина. Пора его разоблачить. Итак, у нас был подписанный контракт на бой. Здесь вы видите подпись Канело и мою подпись справа.

Фото: Из социальных сетей Джейка Пола

Это собачье дерьмо утверждает, что не дерётся с ютьюберами? Тогда взгляните на постер, который мы бы анонсировали 11 февраля. Кричит во всё горло, что он дерётся с настоящими бойцами, а сам стремится подраться с Кроуфордом, который на несколько дивизионов меньше него весом, и убегает от Дэвида Бенавидеса, грёбаный ублюдок.

Фото: Из социальных сетей Джейка Пола

Ты — алчная белка, бегущая за орехом. Поверь, со мной ты бы заработал больше, чем со своими новыми боссами. Сотрудница журнала The Ring», — сказал Пол на опубликованном видео на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Альварес подписал контракт на ближайшие четыре поединка с известным саудовским инвестором Турки Аль-аш-Шейхом, и теперь его бой с Джейком Полом стал невозможен.

Материалы по теме
Сауль Альварес резко высказался в адрес Джейка Пола на фоне разговоров об их бое
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android