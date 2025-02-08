Джейк Пол опубликовал подписанный контракт на бой с Саулем Альваресом

Известный блогер, а также профессиональный боксёр Джейк Пол в продолжение словесной перепалки с мексиканской звездой бокса Саулем Альваресом опубликовал подписанный контракт и афишу на бой, который мог бы состояться в мае 2025 года.

«О, Канело, ты продажная женщина. Пора его разоблачить. Итак, у нас был подписанный контракт на бой. Здесь вы видите подпись Канело и мою подпись справа.

Фото: Из социальных сетей Джейка Пола

Это собачье дерьмо утверждает, что не дерётся с ютьюберами? Тогда взгляните на постер, который мы бы анонсировали 11 февраля. Кричит во всё горло, что он дерётся с настоящими бойцами, а сам стремится подраться с Кроуфордом, который на несколько дивизионов меньше него весом, и убегает от Дэвида Бенавидеса, грёбаный ублюдок.

Фото: Из социальных сетей Джейка Пола

Ты — алчная белка, бегущая за орехом. Поверь, со мной ты бы заработал больше, чем со своими новыми боссами. Сотрудница журнала The Ring», — сказал Пол на опубликованном видео на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Альварес подписал контракт на ближайшие четыре поединка с известным саудовским инвестором Турки Аль-аш-Шейхом, и теперь его бой с Джейком Полом стал невозможен.