Сауль Альварес резко высказался в адрес Джейка Пола на фоне разговоров об их бое

Звёздный мексиканский чемпион мира по версиям WBC, WBA и WBO Сауль «Канело» Альварес резко высказался в адрес популярного блогера, а также профессионального боксёра Джейка Пола.

«Эй, ребята, не обращайте внимания на этого грёбаного ютьюбера. Я просто дерусь с настоящими бойцами… никакого дерьма с Канело! Давайте — поехали!» — приводит слова Канело The Ring.

Напомним, недавно велись разговоры о возможном поединке между Полом и Альваресом, но затем Канело подписал контракт на ближайшие четыре боя с известным инвестором мира профессионального бокса Турки Аль-аш-Шейхом, и этот поединок стал невозможен.